Горно-Алтайск, , 07:19 — REGNUM На территории Горного Алтая с начала года зафиксировано 12 лесных пожаров, из которых 9 к настоящему моменту ликвидировано. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, наиболее крупные из них произошли в пяти районах.

По словам исполняющего обязанности министра природных ресурсов, экологии и туризма региона Екатерины Поваровой, к настоящему моменту действует три пожара на площади 413 га.

«Все они возникли из-за неосторожного обращения с огнем. И это в период, когда на всей территории республики действует особый противопожарный режим», — отметил глава республики Олег Хорохордин.

В связи с этим он поручил усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности. Он отметил также необходимость рассмотреть вопрос о приобретении малых лесопожарных комплексов для сёл, расположенных в наиболее лесопожарных районах республики.

Читайте также: В Туве горят тысячи гектаров леса