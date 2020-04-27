Владивосток, , 07:23 — REGNUM Более 50 гектаров леса потушили в Приморское крае за минувшие выходные, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Как рассказали в региональном минлесхозе, на пожарах работали более 40 человек и семь единиц техники.

«В Партизанском районе в субботу, 25 апреля, потушено 15 гектаров леса. В воскресенье ликвидирован пожар площадью 37 гектаров в Тернейском муниципальном округе», — отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье выявлено 17 поджигателей леса, в отношении некоторых могут быть возбуждены уголовные дела.