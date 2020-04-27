Владивосток, , 07:11 — REGNUM С начала противопожарного режима в Приморье выявлено 17 нарушителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Уполномоченными органами было составлено 118 административных протоколов. По ряду фактов могут быть возбуждены уголовные дела.

«В постоянной готовности находятся около 8 тысяч человек, техника, воздуходувки, дроны и авиация. Проверка и ликвидация регистрируемых термических аномалий происходит в течение первых суток с момента обнаружения, не давая им распространяться на населённые пункты», — рассказали в региональном министерстве по делам ГО и ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России было ликвидировано 213 лесных пожаров.