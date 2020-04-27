Москва, , 06:50 — REGNUM 213 лесных пожаров общей площадью 7747 гектаров потушены службами лесного хозяйства в России за последние сутки, 27 апреля сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

Также проводится активное тушение еще 107 возгораний в лесах на площади 43,1 тысячи гектаров. Большая площадь этих пожаров охватила леса Забайкалья свыше — 17 тысяч гектаров.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в России за сутки ликвидировали 159 лесных пожаров общей площадью 10 490 гектаров.

Читайте ранее в этом сюжете: Кемеровских пожарных перевели на усиленный вариант несения службы