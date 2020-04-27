Манила, , 05:12 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 на юге Филиппин, сообщает филиппинский институт сейсмологии и вулканологии.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 164 километрах к юго-востоку от провинции Давао. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 64 километра. Отмечается, что пострадавших и разрушений не было. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,6 на юге Новой Зеландии. Пострадавших не было.

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