Екатеринбург, , 05:11 — REGNUM Более 460 жителей Екатеринбурга пострадали от укусов клещей с начала года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии уточнили, что на территории муниципалитета будет проведена акарицидная обработка 313 гектаров городских парков и лесопарковых зон.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Свердловской области от укусов клещей пострадали более 1,1 тыс. жителей региона, из них 337 — дети.

Также с начала года зарегистрирован один случай заболевания клещевым энцефалитом и два случая клещевого боррелиоза.

По данным Роспотребнадзора, из-за ранней весны на Урале в 2020 году активность клещей в апреле намного выше, чем в 2019 году. Санитарные службы призывают свердловчан быть осторожными и не посещать места, где есть вероятность нападения клещей на человека.