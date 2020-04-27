Кемерово, , 03:58 — REGNUM В Кузбассе пожарно-спасательные подразделения переведены на усиленный вариант несения службы из-за высокого риска возникновения пожаров в природной среде и в быту. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.

Уточняется, что в расчёт введён резервный личный состав и вся резервная техника. В режиме готовности — более 260 единиц техники и около 1 тысячи пожарных-спасателей.

На период действия особого противопожарного режима в Рудничном бору Кемерова будут дежурить патрульные группы. Бор является охраняемой природной территорией.

Ранее и сообщало, что из-за пала сухой травы в четырёх населённых пунктах Кемеровской области 24 апреля сгорели жилые дома.

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