Представители минсоцзащиты Кузбасса отправились в горящие сёла
В кузбасские сёла, где сегодня, 23 апреля, загорелись жилые дома, отправились представители минсоцзащиты региона. В правительстве области подчеркнули, что при необходимости к ликвидации возгораний будут привлечены дополнительные силы и средства.
Три дома горят в кузбасском селе Краснинское
По оперативным данным, в селе Краснинское Промышленновского района Кузбасса горят три частных дома, пострадавших нет.
В кузбасском селе Постниково огонь уничтожил почти два десятка домов
По предварительной информации, пожар в селе Постниково Ижморского района Кузбасса уничтожил десять одноквартирных и восемь двухквартирных домов.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев прервал рабочую поездку в Яшкинский муниципальный округ и выехал на место происшествия.
Десятки человек пострадали во время пожара в кузбасском селе
Погорельцев отвезут в Ижморскую школу-интернат психолого-педагогической поддержки. Всего пострадавших 36 человек, 13 из них — дети.
Губернатор Кузбасса: пострадавшим во время пожаров будет оказана помощь
Пострадавшим во время пожаров в двух сёлах Кемеровской области будет оказана помощь. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв, который выехал на место происшествия.
По данным местных СМИ, в селе Постниково сгорели семь домов, в Краснинском — три жилых дома.
В двух кузбасских сёлах горят жилые дома
Один крупный пожар произошёл в селе Постниково Ижморского района. После сообщения о возгорании губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв прервал рабочую поездку в Яшкинском муниципальном округе и направился на место происшествия. Позже произошёл ещё один пожар — в селе Краснинское Промышленновского района. На место выехали замгубернатора по вопросам безопасности и правопорядка Валерий Догадов и начальник ГУ МЧС России по Кузбассу Алексей Шульгин.