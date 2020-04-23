23 Апреля
 
13:48

Представители минсоцзащиты Кузбасса отправились в горящие сёла

В кузбасские сёла, где сегодня, 23 апреля, загорелись жилые дома, отправились представители минсоцзащиты региона. В правительстве области подчеркнули, что при необходимости к ликвидации возгораний будут привлечены дополнительные силы и средства.

13:27

Три дома горят в кузбасском селе Краснинское

По оперативным данным, в селе Краснинское Промышленновского района Кузбасса горят три частных дома, пострадавших нет.

13:21

В кузбасском селе Постниково огонь уничтожил почти два десятка домов

По предварительной информации, пожар в селе Постниково Ижморского района Кузбасса уничтожил десять одноквартирных и восемь двухквартирных домов.

13:11

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев прервал рабочую поездку в Яшкинский муниципальный округ и выехал на место происшествия.

13:05

Десятки человек пострадали во время пожара в кузбасском селе

Погорельцев отвезут в Ижморскую школу-интернат психолого-педагогической поддержки. Всего пострадавших 36 человек, 13 из них — дети.

13:04

Губернатор Кузбасса: пострадавшим во время пожаров будет оказана помощь

Пострадавшим во время пожаров в двух сёлах Кемеровской области будет оказана помощь. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв, который выехал на место происшествия.

13:04

По данным местных СМИ, в селе Постниково сгорели семь домов, в Краснинском — три жилых дома.

13:03

В двух кузбасских сёлах горят жилые дома

Один крупный пожар произошёл в селе Постниково Ижморского района. После сообщения о возгорании губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв прервал рабочую поездку в Яшкинском муниципальном округе и направился на место происшествия. Позже произошёл ещё один пожар — в селе Краснинское Промышленновского района. На место выехали замгубернатора по вопросам безопасности и правопорядка Валерий Догадов и начальник ГУ МЧС России по Кузбассу Алексей Шульгин.