23 апреля в двух сёлах Кузбасса загорелись жилые дома — в селе Постниково Ижморского района и в селе Краснинское Промышленновского района. После сообщения о возгорании губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв прервал рабочую поездку в Яшкинском муниципальном округе и направился на место происшествия. По предварительным данным, в селе Постниково сгорели семь домов, в Краснинском — три жилых дома. Пострадавших — 36 человек, 13 из них — дети. Погорельцев направят в Ижморскую школу-интернат психолого-педагогической поддержки. Причины пожаров устанавливаются.