Харьков, Украина, , 14:45 — REGNUM В Харьковской области на территории Владимирского лесничества возник пожар, сообщили 26 апреля в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

По словам пожарных, изначально загорелся камыш и сухая трава, потом ветер распространил огонь в сторону хвойного леса. Загорелась хвойная подстилка и поваленные деревья, возникла угроза верхового пожара. К моменту прибытия пожарных, площадь возгорания составляла около 20 гектаров. Ликвидировать огонь прибыли 85 сотрудников ГСЧС, 20 единиц техники и 21 работник лесхоза.

В данный момент пожар локализован. На месте происшествия продолжают дежурить лесники, которые оперативно тушат тлеющие пни и ветки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области на железнодорожной платформе загорелся грузовой автомобиль, принадлежащий министерству обороны Украины. Пожарные спасли одного человека, который получил сильные ожоги. Второго пострадавшего нашли мёртвым внутри сгоревшего грузовика.

Читайте также: На Украине два человека пострадали при возгорании военного грузовика