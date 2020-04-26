Львов, Украина, , 12:57 — REGNUM Во Львовской области Украины сгорел грузовой автомобиль, принадлежащий министерству обороны страны. Об этом сообщили 26 апреля в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

По данным ведомства, машина загорелась на грузовой платформе железнодорожного вокзала в населённом пункте Судовая Вишня. Сотрудники ГСЧС спасли из огня мужчину 1967 года рождения, у которого диагностировали ожоги 60% тела 2−3 степени. Внутри автомобиля спасатели обнаружили ещё одного мужчину без признаков жизни.

Причины пожара устанавливаются.

Напомним, ранее в районе населённого пункта Новоалександровка, на линии соприкосновения Украины и ЛНР погиб военнослужащий ВСУ. Он случайно подорвался во время установке мин.

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