Луганск, 25 апреля 2020, 19:10 — REGNUM Смертельное ранение получил военнослужащий ВСУ при подрыве на своём боеприпасе, сообщает 25 апреля «Луганский информационный центр».
По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, инцидент произошёл во время установки минных заграждений возле населённого пункта Новоалександровка.
Украинский военный погиб из-за нарушения требований техники безопасности при обращении с взрывными устройствами: произошла детонация противопехотной мины.
Представитель ЛНР заявил, что командир бригады, в которой служил погибший, полковник Иван Гараз хотел скрыть обстоятельства гибели солдата, поэтому доложил украинскому командованию, что погибший якобы стал жертвой обстрела.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля ВСУ атаковали населённый пункт в ЛНР, повредив два жилых дома.
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