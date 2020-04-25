Ханой, , 20:45 — REGNUM Пять человек погибли в результате сильных наводнений и оползней, вызванных проливными дождями на севере Вьетнама. Об этом 25 апреля сообщает портал VN Express.

По данным местных властей, пять человек погибли, ещё 25 пострадали, несколько человек пропали без вести в результате наводнений и оползней. Кроме того, в результате разгула стихии получили повреждения 10 330 зданий, большинство из них жилые дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало о наводнении в западной части Кении, жертвами которого стали 20 человек. Сильные ливни начались в стране на прошлых выходных и вызвали разливы рек и водоёмов. Из берегов вышло озеро Виктория, затопив населённые пункты на побережье. По прогнозам метеорологов, сильные дожди будут продолжаться и затронут другие регионы страны.

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