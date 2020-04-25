Андон, , 15:50 — REGNUM В южнокорейском городе Андон провинции Кёнсан-Пукто за сутки выгорело около 100 га леса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей мэрии провинции Кёнсан-Пукто.

По их словам, пожар начавшийся 15:39 по местному времени 24 апреля удалось потушить лишь 25 апреля ближе к 6:00 по местному времени.

Известно, что для тушении лесного пожара было задействовано девятнадцать вертолётов, тридцать единиц пожарной техники и около 800 членов пожарной бригады.

Отмечается, что в связи с пожаром из близлежащих регионов были эвакуированы 200 человек. О пострадавших и уничтоженных объектах собственности не сообщается.