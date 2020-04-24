Красноярск, , 19:02 — REGNUM С 24 апреля в Красноярском крае введён режим ЧС в лесах, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

В крае установилась жаркая и ветреная погода. Лесных пожаров на сегодняшний день зарегистрировано в три раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. По информации краевых властей, в большинстве случаев возгорания возникли по вине людей и в результате перехода на лес огня с сельхозполей.

В текущем году пожарно-спасательные подразделения выезжали на пожары, возникшие из-за палов сухой травы, более 900 раз.

Одной из главных задач власти края назвали защиту населения и объектов экономики от природных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае остановили крупный лесной пожар.