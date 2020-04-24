Барнаул, , 17:13 — REGNUM Пожар площадью 1,8 гектар остановлен в Смоленском районе (Алтайский край), сообщили 24 апреля в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Возгорание началось в 14:36 (время местное) из-за неосторожного обращения с огнём. В лесополосе, расположенной вдоль местной автодороги, загорелась сухая трава.

Огонь перекинулся на лесные насаждения, что осложнило борьбу с ним. В тушении были задействованы 27 человек личного состава, шесть единиц пожарной техники, сотрудники лесоохраны.

«Огнеборцам ценой максимальных усилий удалось остановить распространение огня. Общая площадь возгорания составила порядка 1,8 гектар, угрозы населённым пунктам не было. В результате происшествия никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Алтайском крае, по данным МЧС, ожидается установление высокого IV класса горимости на всей территории. Риск распространения пожаров на большие территории усиливается ветром и отсутствием осадков.

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