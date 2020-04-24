Глифада, , 10:51 — REGNUM В двух частных клиниках Аттики прокуратура ведет расследование в связи с подозрением на нарушение мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщает AMNA.

По данным журналистов, случаи заражения выявлены у пациентов и персонала клиники.

Расследование ведется срочно, речь идет об уголовном деле. Следователи выясняют, нарушили ли намеренно должностные лица двух клиник превентивные меры по распространению вируса.

В случае установления вины нарушителям грозит лишение свободы и штраф, если действие может поставить под угрозу передачу заболевания неопределенному количеству людей. В случае смерти зараженного наказание составит до 10 лет лишения свободы.