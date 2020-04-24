Найроби, , 10:06 — REGNUM Более 20 человек погибли в результате внезапных наводнений в западной части Кении. Десятки других пропали без вести. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, сильные дожди начались в стране с прошедших выходных.

В Кисуму озеро Виктория вышло из берегов, затопив близлежащие предприятия. Увеличение уровня воды в озере угрожает крупнейшим ГЭС страны, отмечают эксперты.

Власти предупредили людей, живущих рядом с водоемами, о необходимости перебраться на возвышенность.

Синоптики прогнозируют, что проливные дожди будут продолжаться, затрагивая и другие страны региона. Восемь человек уже утонули в Джибути, а лаборатория по тестированию на коронавирус в стране была затоплена.

Напомним, что в прошлом году сотни человек погибли в результате аномальных проливных дождей по всей Восточной Африке. Целые деревни были смыты, а урожай и скот были уничтожены.

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