Пенза, , 15:34 — REGNUM Жителя Пензы привлекут к административной ответственности за недостоверную информацию о распространении коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники полиции установили, что в одной из групп соцсети 33-летний житель Пензы опубликовал комментарий о количестве зараженных коронавирусной инфекцией, несоответствующей действительности. Выявить личность нарушителя не составило труда. Он дал признательные показания и рассказал, что услышал при посещении поликлиники разговор двух женщин, эту информацию он изложил в комментарии, не проверив у официальных источников.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»). Для граждан по этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа от 30 до 100 тыс. рублей, а для юрлиц — от 200 до 500 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 47-летний житель Пензы разместил в соцсетях публикацию о количестве умерших от коронавируса граждан и находящихся под наблюдением врачей, при этом информация не соответствовала действительности. Гражданину грозит штраф в размере от 30 до 100 тыс. рублей.

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