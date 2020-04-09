Пенза, , 10:38 — REGNUM Сотрудники полиции в Пензе установили автора недостоверной информации о коронавирусе, распространявшего ее в социальной сети, сообщает пресс-служба управления МВД по Пензенской области.

Удалось установить, что 47-летний житель Пензы разместил в соцсетях публикацию о количестве умерших от коронавируса граждан и находящихся под наблюдением врачей, при этом информация не соответствовала действительности. Впоследствии он удалил данное сообщение, но стражам порядка удалось выяснить личность гражданина. Признавшись в содеянном, он рассказал, что в соцсети хотел развить тему о коронавирусе в Пензе. Для убедительности добавил информацию о количестве умерших, которую получил от своих родственников-врачей. Позже он признался, что услышал эти сведения, а на достоверность не проверил.

Гражданину грозит штраф в размере от 30 до 100 тыс. рублей за нарушение ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»). В случае нарушения юридическом лицом штраф может составить от 200 до 500 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе 27-летний житель анонимно разместил в соцсети публикацию, в которой сообщалось о количестве заразившихся коронавирусом и находящихся под наблюдением граждан, не соответствующие действительности.

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