Киев, , 12:00 — REGNUM Сотрудники СБУ ликвидировали производство синтетических наркотиков на территории Киевской области, сообщила 22 апреля пресс-служба ведомства.

Лаборатория располагалась по месту жительства одного из подозреваемых и в арендованном гараже.

«По данным следствия, группу организовал бывший преподаватель химии — профессор одного из ВУЗов Киева. Фигуранты наладили производство психотропов — амфетамина и катинона, а также прекурсора — фенилнитропропена», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сырьё для изготовления наркотиков подозреваемые получали из стран Азии и Западной Европы, готовые наркотики продавали в интернете.

«Правоохранители изъяли более килограмма амфетамина, более пяти килограммов катинона, более девяти килограммов фенилнитропропена и более 80 литров других прекурсоров. Также выявлены почти два килограмма каннабиса… более тонны химических веществ, а также оборудование для производства психотропов», — рассказали в пресс-службе СБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве у 43-летнего мужчины нашли 720 граммов кокаина и оружие. Стоимость изъятого наркотика оценили в $148 тыс. по ценам чёрного рынка.

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