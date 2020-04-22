Киев, 22 апреля 2020, 12:00 — REGNUM Сотрудники СБУ ликвидировали производство синтетических наркотиков на территории Киевской области, сообщила 22 апреля пресс-служба ведомства.
Лаборатория располагалась по месту жительства одного из подозреваемых и в арендованном гараже.
Отмечается, что сырьё для изготовления наркотиков подозреваемые получали из стран Азии и Западной Европы, готовые наркотики продавали в интернете.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве у 43-летнего мужчины нашли 720 граммов кокаина и оружие. Стоимость изъятого наркотика оценили в $148 тыс. по ценам чёрного рынка.
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