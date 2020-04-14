Киев, 14 апреля 2020, 21:44 — REGNUM В Киеве задержан 43-летний мужчина, в жилье которого нашли 720 граммов кокаина, сообщила 14 апреля пресс-служба прокуратуры Киева.
Правоохранители изъяли автомат Калашникова, пистолет, патроны к оружию и деньги в размере 70 тыс. гривен, $1 тыс. и €400.
Рыночная стоимость изъятого наркотика оценивается в 148 тыс.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР спецслужбам удалось перекрыть канал поставок наркотиков с территории Украины. Задержаны 12 человек.
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