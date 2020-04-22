Чебоксары, , 10:28 — REGNUM В Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении 21-летнего студента педагогического колледжа, которого обвинили в компьютерных атаках на сайт образовательного учреждения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следствие полагает, что студент Канашского педагогического колледжа, который учится по специальности «Программирование в компьютерных системах», скачал вредоносную программу и в июле 2019 года с её помощью совершил компьютерные атаки на официальный сайт образовательного учреждения для «проверки своих знаний».

«Осознав, что копирование служебных сведений и модификация данных может повлечь негативные последствия, он прекратил попытки», — говорят в надзорном ведомстве.

В прокуратуре отмечают, что «сбоев в работе официального сайта педагогического колледжа не имелось».

По данному факту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК РФ («Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации»). Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах вынесен приговор трём несовершеннолетним парням, которые осуждены за угон автомобиля. Из-за разряжённого аккумулятора они не смогли уехать далеко. Вину злоумышленники признали, получив штрафы.

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