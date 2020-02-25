Чебоксары, , 14:10 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор трём несовершеннолетним парням, которые осуждены угон автомобиля. Вину они признали, получив штрафы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Преступление было совершено вечером 11 ноября 2019 года в Чебоксарах. По данным правоохранителей, трое 17-летних ребят проникли в салон ВАЗ-21 074, припаркованного возле автомойки, и попытались запустить двигатель. Однако из-за разряженного аккумулятора им это не удалось сделать.

«Тогда злоумышленники извлекли аккумулятор, зарядили в помещении автомойки, после чего установили обратно, завели автомобиль и уехали. Через некоторое время машина заглохла, они бросили её и скрылись с места преступления», — говорят в следственном управлении.

Свою вину злоумышленники они признали в полном объеме. Они осуждены за угон автомобиля, каждому из них назначено 10 тыс. рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.

Кроме того, в учебные заведения, где обучаются молодые люди, а также в орган внутренних дел внесены представления.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Чувашии зарегистрировано почти 12,5 тыс. преступлений, что на 5% больше уровня 2018 года. Из них более половины приходится на преступления против собственности, в том числе 40% составляют хищения.