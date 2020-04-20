Выкса, Нижегородская область, 20 апреля 2020, 19:24 — REGNUM 15-летнего мальчика, пропавшего в Нижегородской области, нашли погибшим, — сообщает на своих странице в соцсети нижегородский поисково-спасательный отряд «Волонтёр».
Подросток ушел из дома по улице Шмидта в рабочем посёлке Виля городского округа города Выкса 18 апреля около 18:00 и пропал.
20 апреля волонтёры сообщили, что его нашли мёртвым. По предварительным данным, тело юноши нашли в местной речке.
Молодой человек много лет тренировался в юношеском футбольном клубе «Металлург» и считался одним из лучших нападающих. Два года назад он поступил в кадетское училище.