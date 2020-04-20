Базарно-Карабулакский район, , 17:10 — REGNUM Следственные органы Базарно-Карабулакского района Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы одного из отделов администрации Балтайского муниципального района по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»). Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

По предварительной версии, 18 марта руководитель одного из отделов районной администрации получила от местной жительницы взятку в размере 18,8 тыс. рублей. Используя служебное положение, госслужащая должна была незаконно истребовать из управления федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии Саратовской области выписки на 44 объекта недвижимости.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело против министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в превышении полномочий возбудили следователи Следственного комитета РФ.

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