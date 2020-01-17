Саратов, , 14:43 — REGNUM Уголовное дело против министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в превышении полномочий возбудили следователи Следственного комитета РФ. Об этом 17 января сообщает пресс-служба ведомства.

«Следственными органами СК РФ по Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации)», — говорится в сообщении пресс-службы и указывается, что такие же дела возбуждены в отношении некоторых других работников саратовского Минздрава.

По версии следствия, в октябре и ноябре 2018 года ведомством Мазиной было заключено три госконтракта на поставку 18 ультразвуковых аппаратов для медицинских учреждений области. На момент заключения данных контрактов и их приемки в медучреждениях министр и другие должностные лица министерства знали о несоответствии закупаемых аппаратов условиям государственного контракта, однако дали указания главным врачам клиник принять оборудование.

Следствие считает, что позднее Наталья Мазина организовала оплату оборудования ненадлежащего качества, чем причинила ущерб бюджету Саратовской области на сумму более 53 млн рублей.

«Противоправная деятельность выявлена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области и УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области», — уточняется на сайте СК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева подозревают в получении взятки в особо крупном размере.