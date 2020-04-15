Майкоп, , 23:42 — REGNUM Ребёнок трёх лет выпал с балкона многоэтажного дома в городе Майкопе в Адыгее. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

Информация о трагедии поступила правоохранителям днём 15 апреля. Трёхлетний мальчик, по словам очевидцев, выпал с балкона квартиры на восьмом этаже многоэтажного дома.

От полученных травм ребёнок скончался на месте. В настоящее время следователями проводится проверка причин и обстоятельств трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выпавшей из окна пятого этажа жилого дома на Камчатке 11-летней девочке. По счастливой случайности ребёнок не пострадал.

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