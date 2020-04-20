Москва, , 15:21 — REGNUM Лесопожарная обстановка в России ухудшается, пожароопасный сезон начался в 63 регионах. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на тематическом совещании, сообщает 20 апреля пресс-служба ведомства.

Наиболее сложная обстановка складывается на Дальнем Востоке, на Северном Кавказе и в субъектах Южного федерального округа. Так, два населённых пункта в Туапсинском районе Краснодарского края пришлось защищать от пожаров авиацией МЧС, отметил он.

Министр сообщил, что за минувшую неделю в России действовало более 850 очагов пожаров, из них более ста — в пятикилометровой зоне вблизи населённых пунктов.

«К счастью, гибели среди населения не допущено. Но некоторые граждане лишились своего имущества», — отметил Зиничев.

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