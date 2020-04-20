Москва, , 14:47 — REGNUM Химкинский городской суд Московской области рассмотрит уголовное дело против пилота «Аэрофлота» Дениса Евдокимова по факту авиакатастрофы 5 Мая 2019 года в аэропорту «Шереметьево», сообщается 20 апреля на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.

По версии следствия, 5 мая 2019 года в связи с возникшими неполадками во время авиаперелета Москва — Мурманск командир воздушного судна Евдокимов принял решение о возвращении в аэропорт вылета.

В ходе посадки в аэропорту «Шереметьево» самолет воспламенился, в результате чего погибло 40 пассажиров и один бортпроводник, еще 10 человек получили серьезные ожоги.

Как установлено органами следствия, причиной катастрофы стало несоблюдение Евдокимовым процедуры эксплуатации самолета при выполнении посадки, что привело к неоднократным отделениям самолета от взлетно-посадочной полосы, приведшим к запредельной перегрузке, разрушению самолета и его систем, пожару и гибели людей.

Евдокимову предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, а также крупный ущерб»).