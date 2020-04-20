Кяхтинский район, , 12:01 — REGNUM Следователи в Бурятии в рамках уголовного дела расследуют гибель 16-летней девочки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, тело школьницы было найдено 15 апреля на окраине одного из сёл в Кяхтинском районе.

Выяснилось, что накануне вечером потерпевшая вышла из дома, оставив телефон на столе. Вернувшаяся позже мать, не найдя дочь дома, отправилась на её поиски. С родственниками они обследовали безуспешно деревню, а к утру обратились в полицию. Спустя несколько часов тело девочки было найдено.

Как отмечается, потерпевшая была одета по сезону, судмедэксперты не выявили на её теле повреждений. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», однако в настоящее время в качестве основной рассматривается версия о несчастном случае. Расследование продолжается.

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