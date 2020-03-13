Джидинский район, Бурятия, , 11:58 — REGNUM В Джидинском районе Бурятии начался процесс над 19-летним местным жителем, которого обвиняют в убийстве несовершеннолетней подруги. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Вечером 24 июня 2019 года молодой человек в селе Петропавловка распивал со своей девушкой алкоголь. К полуночи они решили остаться ночевать в заброшенном здании.

«Там пьяный юноша захотел интимной близости, но получил отказ от девушки. Из мести он схватил камень и с силой нанес им несколько ударов по голове подруги. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия», — отметили в СКР.

После этого обвиняемый скрылся с места происшествия, но скоро его задержали правоохранители. В следствии сообщили о сборе достаточного количества доказательств, в связи с чем дело направлено в суд.

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