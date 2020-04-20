Улан-Удэ, , 11:50 — REGNUM В Бурятии возбудили уголовное дело против победителя аукциона на услуги по мониторингу пожарной опасности и тушение лесных пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, к правоохранителям обратились организаторы конкурса из учреждения «Авиалесоохрана».

В ходе проверки выяснилось, что победителем конкурса, объявленного в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2020 года, стала компания из Орловской области. В числе прочих документов она предоставила сертификат эксплуатанта и спецификацию сертификата эксплуатанта, подтверждающие соответствие юрлица требованиям воздушного законодательства и возможность осуществлять авиационные работы.

«Вместе с тем, согласно представленной Росавиацией информации, общество неоднократно подавало заявки на получение сертификатов, однако в связи с выявленными нарушениями, в выдаче их ему было отказано», — отметили в прокуратуре.

Между тем, «Авиалесоохрана» должны была перечислить компании аванс в размере более 588 тыс. рублей. Вместо этого по итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье за «покушение на хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере».

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