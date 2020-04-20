Соледар, ДНР, 20 апреля 2020, 10:00 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования восемь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 50 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 20 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на горловском и донецком направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 19 мин калибра 82 мм, одну противотанковую управляемую ракету (ПТУР), применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрелов никто не пострадал, повреждения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ выпустили четыре мины в направлении посёлка шахты «Трудовская».
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