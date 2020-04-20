Соледар, ДНР, , 10:00 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования восемь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 50 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 20 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском и донецком направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 19 мин калибра 82 мм, одну противотанковую управляемую ракету (ПТУР), применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты 6/7), Ясиноватая, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Александровка», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов никто не пострадал, повреждения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ выпустили четыре мины в направлении посёлка шахты «Трудовская».

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