Чебоксары, 31 марта 2020, 14:54 — REGNUM В Чувашии, где действует режим домашней самоизоляции для всех, активизировались интернет-мошенники. При этом способы обмана — не изменились, граждане попадаются на одни и те же уловки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД.
30 марта жертвами аферистов стали 17 жителей республики, ущерб превысил 2 млн рублей. В полиции констатируют, что самый распространённый способ обмана — звонок якобы от сотрудника банка с предупреждением о несанкционированных попытках списания средств. В ходе общения они узнают нужные реквизиты банковских карт, выясняют код и списывают сбережения.
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Без крупной суммы остался 29-летний житель Шумерли, который захотел заработать на биржевых интернет-торгах. По данным правоохранителей, он зарегистрировался на одном из сайтов и перевел свыше 1,5 млн рублей на выделенный ему «счёт» — после получения средств фишинговый сайт был аннулирован.
Ранее крупные размеры ущерба от мошенничеств зарегистрированы 28 февраля: за сутки поступило несколько заявлений о мошенничествах, нанесённый ущерб превысил 3 млн рублей.
Напомним, в 2019 году в Чувашии количество бесконтактных мошенничеств выросло на 60% и достигло четверти всех зарегистрированных преступлений. В том числе в Чебоксарах ежедневно регистрируется до девяти «бесконтактных» преступлений. В Чувашии ущерб от мошенничеств в прошлом году составил 113 млн рублей, в то время как 2018 году — 69 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, с 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочая неделя. 31 марта в Чувашии введён режим самоизоляции для всех.