Минусинск, Красноярский край, , 07:07 — REGNUM Двое жителей Минусинского района Красноярского края задержаны по подозрению в убийстве знакомого, сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено в отношении 20-летнего и 41-летнего жителей города Минусинска.

По предварительной версии следствия, вечером 16 апреля возле села Большая Иня Минусинского района подозреваемые из одного автоматического оружия поочередно произвели несколько выстрелов в своего 24-летнего знакомого.

От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. Как уточнили в ведомстве, предварительный мотив убийства — личная неприязнь. Подозреваемые задержаны и заключены под стражу, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, жителю Рязанской области предъявили обвинение в убийстве пяти человек.