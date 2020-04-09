Рязань, , 11:29 — REGNUM Обвинение по факту убийства пяти человек предъявлено 31-летнему жителю посёлка Елатьма Касимовского района Рязанской области, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Мужчина в ходе конфликта застрелил их возле своего дома.

Стрелявший был задержан по горячим следам. По ходатайству следователя суд заключил его под стражу. На допросе и проверки показаний на месте мужчина пояснил, что действительно стрелял в людей, но объяснил это якобы необходимой обороной. Совокупность собранных на первоначальном этапе доказательств позволила предъявить подозреваемому обвинение. Расследование уголовного дела продолжается

Напомним, поздно вечером 4 апреля 2020 года мужчина 1988 года рождения в ходе бытового конфликта застрелил из охотничьего ружья пятерых человек.

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