Тандынский район, Тува, , 10:54 — REGNUM В Туве возбуждено уголовное дело в отношении группы жителей села Бай-Хаак Тандинского района, обвиняемых в истязаниях малолетнего ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Отец девятилетнего мальчика в конце 2019 года уехал на заработки, оставив сына у своих родственников. Однако те, по версии следствия, вместо заботы регулярно избивали его за за неудовлетворительную учебу в школе. Истязания длились с 9 октября 2019 года по 24 января 2020-го.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления», — отметили в ведомстве.

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