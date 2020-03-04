Чебоксары, , 13:06 — REGNUM 27-летний безработный житель Канаша в Чувашии осуждён за серию преступлений, в том числе в отношении детей. Ранее судимый мужчина вновь отправится в колонию, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

По данным правоохранителей, в июле-августе 2019 года в Канаше он бил своих пасынков, которым на тот момент было 9 и 11 лет. В сентябре он избил супругу, угрожая убить её и замахиваясь кухонным ножом.

В ходе разбирательств также установлено, что вечером 28 июля 2019 года на лестничной площадке, он устроил скандал с двумя своими пожилыми соседками, побив их деревянной палкой. Одна из них упала, повредив плечо.

Преступления совершались в состоянии алкогольного опьянения.

Канашский районный суд признал мужчину виновным истязании детей, побоях, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, угрозе убийством и уклонении от административного надзора. Ему назначено 4,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Известно, что злоумышленник имеет несколько судимостей, до июля 2020 года в отношении него установлен административный надзор. Несмотря на это, 6 сентября 2019 года он самовольно покинул Канаш, не уведомив полицию, и проживал в городе Тетюши Татарии.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в Чебоксарах 33-летнему горожанину предъявлено обвинение в истязании шестилетней дочери. Информация об избиении поступила в правоохранительные органы от дочери его сожительницы, когда та увидела на девочке телесные повреждения. После этого ребёнка госпитализировали. Решается вопрос о лишении мужчины родительских прав.