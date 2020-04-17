Владивосток, , 06:57 — REGNUM В Приморье были задержаны шесть человек, нарушивших требования противопожарного режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Сотрудники приморского лесничества задержали шесть человек в Уссурийске, Партизанске и Красноармейском районе.

«Поджигатели леса переданы в правоохранительные органы. За неосторожное обращение с огнём им грозит административная ответственность», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Забайкалья пообещали платить за информацию о поджигателях.