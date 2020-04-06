Чита, , 07:02 — REGNUM Малоснежная зима привела к раннему началу пожаров в лесах Забайкалья. По данным Авиалесоохраны на 5 апреля 2020 года, из 34 действовавших в России лесных пожаров площадью 9 206 га, 24 (площадью 7715 га) пришлись на Забайкальскийкрай. Обеспокоенные этой ситуацией власти региона решили платить гражданам за сообщения р поджигателях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как следует из официальной информации с сайта регионального правительства, тем, кто соощит в правоохранительные органы достоверную информацию о лицах, виновных в возникновении природных пожаров на территории Забайкальского края, будет выплачено денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей.

«Гражданину, который содействовал задержанию лиц, виновных в возникновении природных пожаров выплачивается денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей за каждого задержанного», — пояснил и.о. министра природных ресурсов Заур Аппоев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2 апреля оперативный штаб Рослесхоза настоятельно рекомендовал Забайкальскому краю открыть пожароопасный сезон и ввести особый противопожарный режим с ограничением доступа в лес в районах, подверженных лесным пожарам и риску их возникновения. Первый лесной пожар возник в регионе 25 февраля.

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