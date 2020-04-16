Лаишевский район, Татария, , 19:08 — REGNUM Трагедия произошла вечером 15 апреля в Лаишевском районе республики. В результате падения дерева 5-летняя девочка погибла от полученных травм, сообщает пресс-служба СКР РТ.

Установлено, что в одном из садоводческих товариществ ребенок гулял на территории домохозяйства. Сильный порыв ветра сломал 22-метровую березу, росшую на участке. Девочка получила несовместимые с жизнью травмы.

По данному факту проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве в результате падения от сильного ветра дерева на автомобиль погиб мужчина.

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