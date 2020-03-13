Москва, , 13:35 — REGNUM В Москве в результате падения от сильного ветра дерева на автомобиль погиб мужчина. Об этом 13 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль, двигавшийся по улице, и пробило крышу машины. Водитель потерял сознание, автомобиль проехал еще около 200 метров и протаранил другие авто. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Напомним, 13 марта в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодой опасности — порывы ветра достигают 25 м/с.

МЧС предупреждает о правилах безопасности — нельзя укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, парковать автомобили у рекламных щитов и деревьев также не стоит.

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