Чемальский район, Алтай, , 15:13 — REGNUM Вице-спикер совета депутатов Чемальского района Республики Алтай оштрафован на 60 тыс. рублей за распространение недостоверной информации о коронавирусе. Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая» со ссылкой на решение мирового суда.

Как полагают журналисты, дело связано с сообщениями, которые ранее распространялись в соцсетях и мессенджерах местных жителей. В нём говорилось о якобы инфицированной престарелой жительнице Чемала, которую привезли из Барнаула.

Позже в региональном оперативном штабе опровергли эту информацию, сообщив, что в район доставили женщину из дома-интерната для престарелых и инвалидов из Алейского района. Она там находилась под медицинским наблюдением в связи с другим заболеванием. При этом тест на коронавирус у неё показал отрицательный результат.

Читайте также: В Бурятии возбудили уголовное дело из-за фейка о коронавирусе