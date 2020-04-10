Бичурский район, Бурятия, , 10:32 — REGNUM Следователи в Бурятии в рамках уголовного дела ищут человека, подозреваемого в распространении ложной информации о распространении коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

8 апреля пользователь Rinat Kovbasyuk написал в соцсети о большом количестве случаев заражения в Бичурском районе. По его словам, здесь уже около 300 заболевших. В СКР информацию назвали заведомо ложной об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Предварительно установлено, что неизвестный зарегистрировал свой аккаунт с территории «иностранного приграничного государства». Следователи в настоящее время устанавливают его личность и местонахождение.

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