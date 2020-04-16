Улан-Удэ, , 10:13 — REGNUM В Бурятии перед судом предстанет 31-летний мужчина, обвиняемый в гибели двух человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры, утверждено обвинительное заключение.

Трагическое ДТП произошло в октябре 2019 года. По версии следствия, обвиняемый не справился с управлением вблизи трамвайной остановки и выехав за пределы проезжей части, сбил двух человек. Мужчина и женщина, ожидавшие трамвай, погибли.

Дело будет рассматриваться в Октябрьском районном суде Улан-Удэ.

Тем временем, в республике продолжается расследование смертельного наезда в январе 2020 года, в результате которого погибла 17-летняя девушка. В числе фигурантов числится зампред парламента республики Баир Жамбалов, на машине которого было совершено ДТП.

Предположительно, за рулём машины в этот момент находился предприниматель Галуст Пилосяню. Однако следователи не исключают причастности к происшествию политика. Как сообщало ИА REGNUM, в марте Жамбалов отказался от прохождения полиграфа.

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