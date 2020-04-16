Екатеринбург, 16 апреля 2020, 09:19 — REGNUM В Екатеринбурге проводится проверка по факту отсутствия горячего водоснабжения в 37 многоквартирных домах Ленинского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По данным надзорных мероприятий отключение горячей воды произошло 15 апреля. Вчера в зону ограничения попали 150 домов.
В случае, если в ходе надзорных мероприятий будет установлено нарушение законодательства, в том числе в сфере защиты прав потребителей, будут приняты меры прокурорского реагирования.