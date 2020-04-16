Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Пролет в восьми метрах перед американским патрульным самолетом P-8A Poseidon якобы совершил истребитель ВКС РФ Су-35. Об этом говорится в сообщении пресс-службы 6-го флота ВМС США.

Инцидент произошел 15 апреля над нейтральными водами Средиземного моря. По мнению американских военных, действия российских летчиков могли нести угрозу для экипажа самолета P-8A. Представители 6-го флота призвали Россию придерживаться установленных правил безопасности полетов и избегать подобных инцидентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта ВВС Бельгии заявили о «перехвате» самолета ВКС РФ в районе Балтийского моря.

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