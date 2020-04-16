Петропавловск-Камчатский, , 04:59 — REGNUM Бывший начальник тыла УМВД России по Камчатскому краю Зорян Гаврилюк предстанет перед судом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

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Бывшего полицейского обвиняют в получении взяток в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, Зорян Гаврилюк в 2013 году обеспечил победу ООО «АиР» в конкурсе на строительство базы авиационного отряда МВД.

«После заключения контракта, при отсутствии проектно-сметной документации на строительство объекта, он обеспечил согласование актов о приёмке работ, в том числе и фактически невыполненных, на основании которых производилась необоснованная их оплата из средств федерального бюджета на сумму свыше 87 млн рублей. За указанные действия в пользу ООО «АиР» Гаврилюк получил взятку в сумме больше 3,5 млн рублей», — рассказали в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии за взятку 350 тысяч рублей задержан полицейский.