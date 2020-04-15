Нальчик, , 18:20 — REGNUM Сотрудник полиции в Кабардино-Балкарии стал фигурантом уголовноего дела о получении должностным лицом взятки в крупном размере. Начальник отделения по взаимодействию с органами госвласти республики и местного самоуправления отдела организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти МВД по КБР задержан при получении взятки.

Об этом сообщили 15 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону. По данным следствия, полицейский пообещал оказать содействие в трудоустройстве местного жителя в структуры МВД.

За эту «услугу» он потребовал 350 тыс. рублей. При получении этой суммы он был задержан 13 апреля оперативниками из службы собственной безопасности МВД по республике.

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