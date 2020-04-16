Иокогама, Япония, 16 апреля 2020, 03:04 — REGNUM Японские таможенники обнаружили крупную партию кокаина весом 700 килограммов на одном из судов в порту Иокогамы, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, задержанная партия наркотика является крупнейшей в истории страны. В таможне Японии предполагают, что наркотики пыталась провезти крупная международная преступная группировка.
Груз с кокаином был спрятан в контейнере на судне среди коробок с бананами. При этом задержанный экипаж судна отрицает свою причастность к контрабанде запрещенных веществ. В таможне не исключают, что кокаин прибыл в Иокогаму по ошибке из-за того, что преступники не смогли перехватить груз ранее.